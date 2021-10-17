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Окупанти 11 разів обстріляли позиції ЗС України: де найгарячіше

17/10/2021 08:57

Упродовж минулої доби, 16 жовтня, на фронті зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, чотири з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр командування Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

У напрямку Луганського найманці здійснили два обстріли з гранатометів різних систем.

У бік Новотошківського окупанти вели вогонь із великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Позиції українських воїнів біля Красногорівки ворог двічі обстріляв із мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новолуганського противник двічі вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Кримського російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети.

Біля Широкиного російські найманці відкривали вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку Мар’їнки ворожий вогонь був відкритий із мінометів калібру 82 мм.

В районі Світлодарська обстріл здійснювався зі станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

“Щоб змусити противника припинити вогневу активність українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння”, – сказано у зведенні.

Станом на сьому годину ранку, з початку доби 17 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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