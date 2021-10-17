На базі ФК “Шахтар” у Донецьку тепер живуть бойовики

На колишній тренувальній базі футбольного клубу “Шахтар” в окупованому Донецьку тепер базується “силовий підрозділ” угруповання “ДНР”.

Це випливає з допису та фото, опублікованого в телеграм-каналі “Донбасс решает”, пишуть “Новости Донбасса“.

На згаданій світлині – люди біля пам’ятника футболістам поруч із входом на базу. При цьому в підписі зауважено, що це фото “рідкісне за теперішніх часів”, позаяк колишня спортивно-тренувальна база “Кірша” – “нині місце розташування одного з силових підрозділів ДНР”.

“Оскільки об’єкт режимний, нечастих охочих сфотографуватися біля композиції, відомої в народі, як «Толя Тимощук і ще хтось», можуть ввічливо попросити стерти кадри”, – зазначається в дописі.

З травня 2014 року тренувальні поля та інші об’єкти бази не експлуатувалися, а інфраструктура підтримувалася в мінімально необхідному режимі. В ніч із 29 на 30 серпня 2014 року база серйозно постраждала внаслідок обстрілу. Прямим попаданням двох снарядів був зруйнований верхній поверх головного корпусу, повністю знищені зона відпочинку і тренажерний зал. Виникла пожежа, значних втрат завдано житловим і підсобних приміщень.

У березні 2017-го клуб “Шахтар” втратив контроль над управлінням базою “Кірша”.

Читайте також:

Чагарники на трибунах: у мережі показали, як виглядає стадіон “Шахтар” “під ДНР”