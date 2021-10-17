Лавреаткою премії “Ангелус”-2021 стала українська письменниця Бабкіна

Статуетка до премії "Ангелус"

Лауреаткою центральноєвропейської літературної премії “Ангелус” за 2021 рік стала українська письменниця Катерина Бабкіна.

Про це відомо з онлайн-трансляції церемонії нагородження, що відбулася у Вроцлаві під час Фестивалю Бруно Шульца 16 жовтня, передає “Читомо”.

Киянку Бабкіну відзначили за книжку “Nikt tak nie tańczył, jak mój dziadek” (“Мій дід танцював краще за всіх”). Окрім статуетки, вона отримає 150 тисяч злотих (1 млн грн).

Польський письменник, перекладач і літературний критик Богдан Задура отримає 40 тисяч злотих за переклад книжки Бабкіної для видавництва Warsztaty Kultury (Люблін), яке її видало минулого року.

Крім того, Бабкіна отримала Приз глядацьких симпатій імені Наталії Горбанєвської (за підсумками читацького онлайн-опитування). Письменниця отримає тримісячну стипендію на резиденцію у Вроцлавському домі літератури.

Катерина Бабкіна (1985 р.н.) – письменниця і сценаристка родом з Івано-Франківська, авторка поетичних збірок “Вогні святого Ельма”, “Гірчиця”, “Знеболювальне і снодійне”, “Заговорено на любов”; збірок оповідань “Лілу після тебе”, “Щасливі голі люди”, роману “Соня”; збірок дитячих повістей, воркбуку “Звичка писати” та ін.

Тексти Катерини Бабкіної перекладені польською, німецькою, англійською, шведською, французькою, румунською, чеською та російською мовами.

Збірка оповідань “Мій дід танцював краще за всіх” вперше вийшла у видавництві “Комора” у 2019 році. У ній оповідання складаються в єдину історію п’яти родин, діти з яких знайомляться в школі першого вересня в перший рік незалежності України та залишаються друзями на все життя.

Літературна нагорода Центральної Європи Angelus — літературна відзнака, яку вручають щороку, починаючи із 2006-го, за найкращу прозову книжку, опубліковану польською мовою минулого року.

Організатором і фундатором відзнаки є місто Вроцлав.

Лавреатом може стати письменник, що походить із Центральної Європи (Австрія, Албанія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Естонія, Латвія, Литва, Македонія, Молдова, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Україна, Хорватія, Чехія, Чорногорія).

Премію вручають за найкращі прозові твори авторам, які у своїх текстах звертаються до найважливіших, найактуальніших тем сучасного світу, дають поштовх до міркувань і глибокого пізнання інших культур.

Лавреатами премії ставали українські письменники: Юрій Андрухович (2006, Dwanaście kręgów, перекл. Катажина Котинська), Оксана Забужко (2013, Muzeum porzuconych sekretów, перекл. Катажина Котинська) та Сергій Жадан (2015, Mezopotamia, перекл. Міхаель Петрик і Адам Поморський).

До журі премії “Ангелус” 2021 року увійшли: український письменник, перекладач, почесний президент Українського ПЕНу Микола Рябчук (голова), польські філолог, літературознавець Марцін Сенський, критик Урсула Гленська, поет і перекладач Ришард Криніцький, письменниця і дослідниця літератури Анна Насіловська, критик і дослідниця літератури Малгожата Шпаковська, критик і літературознавець Пйотр Слівінський.

Цього року кваліфікацію премії пройшли 143 книжки, серед яких було 12 українських. У короткий список увійшли сім книжок, серед яких три українські (Катерина Бабкіна “Мій дід танцював краще за всіх”; Петро Яценко “Магнетизм”; Володимир Рафеєнко “Довгі часи”), а також книжки таких авторів, як Мирослав Тричик і Міхал Комар (Польща), Сергій Лебедєв (Росія), Сигітас Парульскіс (Литва).

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