ЄС спрямував до Румунії додаткову допомогу для боротьби з “ковідом”

Євросоюз відправив до Румунії ліки та необхідне обладнання для подолання проблем, спричинених підйомом захворюваності COVID-19.
Як повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на The Guardian, Європейська комісія заявила, що влада ЄС сприяла транспортуванню в Румунію 250 концентраторів кисню, які потрібні для вироблення медичного кисню для тяжкохворих пацієнтів.
Також з Італії в Румунію відправили 5,2 тис. ємностей з моноклональними антитілами, які використовуються як експериментальний метод лікування пацієнтів із COVID-19.
Згодом ЄС передасть Румунії від Данії вісім концентраторів і 15 апаратів ШВЛ.
The Guardian зазначає, що в Румунії в першу декаду жовтня в середньому кожні 6 хвилин від COVID-19 вмирала одна людина, проте рівень недовіри населення до вакцинації залишається високим. Лише третина населення Румунії отримала принаймні одну дозу вакцини.
При цьому, за даними Worldometers, Румунія – лише на 3-му місці за числом нових випадків “ковіду” в Європі (після Великої Британії й Росії). 15 жовтня там зафіксовано 15 828 нових випадків і 363 померлих.
Всього в Румунії за час пандемії виявили понад 1,4 млн заражень COVID-19. Понад 41 тис. інфікованих померли.
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