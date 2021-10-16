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У МОУ створили Департамент держгарантування якості і ліквідують військові представництва на заводах

16/10/2021 16:19

Відповідно до Закону “Про оборонні закупівлі” в Міністерстві оборони України створили Департамент державного гарантування якості. Його формування буде закінчено до кінця 2021 року. Також у рамках перетворень до кінця року такого поняття, як управління військових представництв, уже не буде.

Про це заявив заступник міністра оборони Олександр Носов, якого цитує пресслужба МОУ.

“Замовник не має права втручатися в господарську діяльність виконавця оборонних закупівель, інакше замовник порушує законодавство, зокрема й Конституцію України. Роль Міністерства оборони – укладати угоди і домовлятися”, – зазначив Носов.

За словами заступника міністра, наразі на підприємствах-виконавцях працюють так звані представники замовника – військова прийомка.

“Ми змінюємо підхід до їхньої роботи. Анонсую, що до кінця цього року такого поняття, як управління військових представництв, у нас не буде. Таке рішення за моїм поданням ухвалив міністр оборони. Створено Департамент державного гарантування якості, що діятиме відповідно до вимог Закону України “Про оборонні закупівлі”, – повідомив Олександр Носов.

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