Громадянам України збільшили термін безвізового перебування у Сербії

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У п’ятницю, 15 жовтня, набрала чинності угода, яка збільшує термін безвізового перебування громадян України в Сербії.

Про це інформує пресслужба посольства України в Сербії.

Зокрема, почала діяти угода між Кабінетом Міністрів України та урядом Сербії про внесення змін до угоди про відмову від візових вимог для громадян.

Положенням угоди передбачається збільшення строку дозволеного перебування громадян України та Республіки Сербія на території держави іншої сторони в рамках безвізового режиму поїздок до 90 днів протягом 180 днів.

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