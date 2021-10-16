ДБР розслідує побиття громадян поліцією в Житомирі, Запоріжжі й Білій Церкві

Побиття поліцейським громадянина у відділку в Житомирі

Державне бюро розслідувань розслідує факти перевищення повноважень співробітниками поліції в Київській, Житомирській та Запорізькій областях, а також на Київщині.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ДБР 15 жовтня.

ДБР називає їх прикладами останніх розслідувань.

Зокрема, 41-річного чоловіка побили у Житомирському районному відділенні поліції.

Громадянин був доставлений до відділку поліції для з’ясування деталей ймовірного вчинення ним дрібного хуліганства. Між одним з оперуповноважених та чоловіком виник словесний конфлікт, у результаті якого поліцейський побив чоловіка просто в холі райвідділку гумовим кийком. Побиття побачили інші відвідувачі відділку, які зупинили поліцейського та викликали швидку. У постраждалого діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та численні забої різних частин тіла.

У Запоріжжі патрульні поліцейські знущалися з чоловіка, якого безпідставно зупинили. Вони наказали чоловікові роздягатися. У нього не знайшли заборонених речовин, проте продовжили знущатися з нього та бити.

“Вони викручували потерпілому вуха та пальці, завдавали ударів по голові, тілу, ногах. Чоловік отримав тілесні ушкодження”, – йдеться в повідомленні.

У Київській області повідомили про підозру інспектору тактико-оперативного реагування патрульної поліції Білої Церкви, який побив порушника правил дорожнього руху.

У ніч на 10 жовтня патруль у Білій Церкві зупинив місцевий автомобіль, водій якого повернув на світлофорі на червоне світло. Правоохоронці вирішили, що водій в стані алкогольного сп’яніння та, не провівши відповідного тесту, почали виписувати штраф (ст. 130 КПКУ). Під час оформлення протоколу і вилучення водійських прав водій на емоціях ударив рукою по задньому вікну поліцейського авто.

“Після цього правоохоронці вибігли зі службового авто, збили чоловіка з ніг та скрутили. Інспектор почав бити його руками та ногами по голові й тулубу, потім поліцейські надягли кайданки. На прохання чоловіка не бити його та вибачення правоохоронець не реагував і продовжував побиття”, – інформує пресслужба ДБР.

Усі зазначені поліцейські підозрюються або обвинувачуються у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Процесуальне керівництво здійснюють обласні прокуратури, оперативний супровід – ДБР та Нацполіція.

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