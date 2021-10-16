СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2623882 +12983
Летальні випадки:
60414 +277
Одужали:
2322456 +5874
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13524231 (+41360). Оновлено: 08:17 16.10.2021
Home / Україна / Межа закону / ДБР розслідує побиття громадян поліцією в Житомирі, Запоріжжі й Білій Церкві

ДБР розслідує побиття громадян поліцією в Житомирі, Запоріжжі й Білій Церкві

16/10/2021 12:18

Державне бюро розслідувань розслідує факти перевищення повноважень співробітниками поліції в Київській, Житомирській та Запорізькій областях, а також на Київщині.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ДБР 15 жовтня.

ДБР називає їх прикладами останніх розслідувань.

Зокрема, 41-річного чоловіка побили у Житомирському районному відділенні поліції.

Громадянин був доставлений до відділку поліції для з’ясування деталей ймовірного вчинення ним дрібного хуліганства. Між одним з оперуповноважених та чоловіком виник словесний конфлікт, у результаті якого поліцейський побив чоловіка просто в холі райвідділку гумовим кийком. Побиття побачили інші відвідувачі відділку, які зупинили поліцейського та викликали швидку. У постраждалого діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та численні забої різних частин тіла.

У Запоріжжі патрульні поліцейські знущалися з чоловіка, якого безпідставно зупинили. Вони наказали чоловікові роздягатися. У нього не знайшли заборонених речовин, проте продовжили знущатися з нього та бити.

“Вони викручували потерпілому вуха та пальці, завдавали ударів по голові, тілу, ногах. Чоловік отримав тілесні ушкодження”, – йдеться в повідомленні.

У Київській області повідомили про підозру інспектору тактико-оперативного реагування патрульної поліції Білої Церкви, який побив порушника правил дорожнього руху.

У ніч на 10 жовтня патруль у Білій Церкві зупинив місцевий автомобіль, водій якого повернув на світлофорі на червоне світло. Правоохоронці вирішили, що водій в стані алкогольного сп’яніння та, не провівши відповідного тесту, почали виписувати штраф (ст. 130 КПКУ). Під час оформлення протоколу і вилучення водійських прав водій на емоціях ударив рукою по задньому вікну поліцейського авто.

“Після цього правоохоронці вибігли зі службового авто, збили чоловіка з ніг та скрутили. Інспектор почав бити його руками та ногами по голові й тулубу, потім поліцейські надягли кайданки. На прохання чоловіка не бити його та вибачення правоохоронець не реагував і продовжував побиття”, – інформує пресслужба ДБР.

Усі зазначені поліцейські підозрюються або обвинувачуються у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Процесуальне керівництво здійснюють обласні прокуратури, оперативний супровід – ДБР та Нацполіція.

Читайте також:
Міноборони скаржиться в ДБР на компанії, які “завалили” реконструкцію складів боєприпасів ЗСУ після вибухів

Унікальних переглядів: 19

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

ДБР розслідує побиття громадян поліцією в Житомирі, Запоріжжі й Білій Церкві

Державне бюро розслідувань розслідує факти перевищення повноважень співробітниками поліції в Київській, Житомирській та Запорізькій областях, а також на Київщині. Про це йдеться в повідомленні на сайті ДБР 15 жовтня....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02