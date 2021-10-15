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У Львові згорів вагончик охорони автостоянки з трьома людьми всередині

15/10/2021 12:16

У Львові внаслідок пожежі у металевому вагончику охорони на паркувальному майданчику для великогабаритних автомобілів загинуло троє людей.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Як зазначається, повідомлення про пожежу на вулиці Городоцькій надійшло до рятувальників о 21:18 у четвер, 14 жовтня. Вогонь спалахнув у металевому вагончику (кунг) на автостоянці великогабаритних автомобілів та техніки.

На момент прибуття пожежників, які приїхали о 21:35, із вагончика вже вибивалися язики полум’я. Пожежу вдалося повністю ліквідувати вже за 5 хвилин.

Однак обстеживши вагончик, рятувальники виявили в ньому тіла трьох загиблих людей. Вони сильно обгоріли, тож одразу встановити особи загиблих було неможливо – наразі цим займаються правоохоронці.

Обставини виникнення пожежі з’ясовуються. Вогонь знищив внутрішнє оздоблення вагончика та речі на площі 8 квадратних метрів.

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