Зеленський на Хортиці виступив перед ліцеїстами та роздав почесні найменування військовим підрозділам

Володимир Зеленський на Хортиці 14 жовтня 2021 року. Фото: пресслужба ОП

Під час робочої поїздки до Запорізької області 14 жовтня президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України та церемонії складання урочистої клятви військового ліцеїста, які відбулися на острові Хортиця в Запоріжжі. Там же він вручив бойові прапори та стрічки про почесні найменування військовим частинам.

Урочисту клятву склали ліцеїсти Запорізького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою “Захисник”, Криворізького ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою, Луганського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою “Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії”.

У виступі перед ними Зеленський зауважив, що у 2014 році, коли почалася російська агресія і війна на сході України, тим, хто складає сьогодні клятву військового ліцеїста, було сім-вісім років.

“Ви навчались у другому класі. Ви були зовсім маленькими хлопчиками, які щовечора були прикуті до екранів телевізорів. Та не заради блокбастерів чи мультфільмів. А чекаючи, як кожен з нас, новин зі сходу нашої країни. Так, у багатьох із вас там був батько або старший брат, хрещений батько, дядько, сусід. Але те, що ви зараз стоїте тут, готуєтесь скласти клятву ліцеїста, навчатись і згодом стати офіцерами й захисниками України, означає одне: у 2014-му, біля екранів телевізорів, уже тоді, незважаючи на те що вам було вісім років, кожен з вас зробив вибір”, – зазначив президент, якого цитує його пресслужба.

Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні бачить перед собою не дітей і школярів, а чоловіків. І хоча їм ще належить опанувати багато нюансів військової справи, навчитися відмінно стріляти, битися, терпіти біль, уже зараз у них є головне – “мужність і сила”, яку він бачить і в зоні бойових дій на сході України, спілкуючись із захисниками нашої батьківщини.

Звертаючи до ліцеїстів, Президент сказав, що сьогодні, 14 жовтня, вони народжуються як майбутні захисники України.

Глава держави нагадав, що на Хортиці є 700-літній дуб, біля якого, за легендою, гетьман Богдан Хмельницький збирав військо, а кошовий отаман Іван Сірко з іншими козаками писав листа турецькому султану. Цей дуб за багато років пережив сильний вітер, який ламав його гілля, у нього влучала блискавка, але він витримав все й досі стоїть.

“Це символ, що ніколи не можна здаватись. І хоч сьогодні, на жаль, хлопці з Луганського військового ліцею не можуть повернутися до рідного міста, до українського Луганська, і до рідного закладу, який у 2014-му було зруйновано, ми точно знаємо – це тимчасово. І одного дня всі ви разом зберетесь у відбудованому Луганському військовому ліцеї, у часи миру в нашій державі, під синьо-жовтим прапором України, і згадаєте цей день. І обов’язково посадите паросток дуба з Хортиці. І будете збиратися разом кожен рік після випуску. Без втрат. Тим самим складом. Або більшим – разом з вашими батьками або вже разом з вашими дітьми. Розповідаючи, як починали шлях захисника України”, – побажав президент ліцеїстам.

Зеленський наголосив, що Україна – це держава, яка не зазіхає на чуже, але захищає й завжди повертає своє.

“І щоб, згадуючи війну на сході України, війну на Донбасі, всі ми могли нарешті сказати: «Здається, що це було так давно… Здається, що це було не з нами». Але ні. Ми розуміємо: це не сон. Це – наше життя. Це наша українська історія. Це наш виклик. І нам належить його здолати. Щоб нарешті сказати – мир настав. Донбас і Крим – знову Україна. І все це нам точно не здається. Все це – реальність”, – сказав він.

Перед цими строями президент України також вручив бойові прапори та атрибути з почесними найменуваннями військових частинам ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів.

Як інформувала “Новинарня“, укази з цього приводу Зеленський підписав з нагоди Дня Незалежності, в серпні.

25-й окремій повітрянодесантній бригаді Десантно-штурмових військ ЗС України присвоєно почесне найменування “Січеславська”.

54-й окремий розвідувальний батальйон Сухопутних військ ЗСУ отримав почесне найменування “імені гетьмана Михайла Тиші”.

101-й окремій бригаді охорони Генерального штабу ЗСУ України присвоєно почесне найменування “імені генерал-полковника Геннадія Воробйова”.

138-й зенітній ракетній бригаді Повітряних сил ЗСУ присвоєне почесне найменування “Дніпровська”.

164-та радіотехнічна бригада Повітряних сил ЗСУ отримала почесне найменування “Слобідська”.

91-му окремому полку оперативного забезпечення Сухопутних військ ЗСУ присвоєне почесне найменування “Охтирський”.

138-му центру спеціального призначення (протидії диверсіям та терористичним актам) Військової служби правопорядку в ЗСУ присвоєне почесне найменування “імені князя Володимира Святославича”.

1-ша окрема бригада Державної спеціальної служби транспорту отримала почесне найменування “імені князя Лева”.

11-й бригаді Національної гвардії України присвоєно почесне найменування “імені Михайла Грушевського”.

25-й бригаді охорони громадського порядку Національної гвардії України присвоєно почесне найменування “імені князя Аскольда”.

2-й полк Національної гвардії України отримав почесне найменування “Шосткинський”.

19-му полку охорони громадського порядку Національної гвардії України присвоєно почесне найменування “Миколаївський”.

4-му прикордонному загону Державної прикордонної служби України присвоєно почесне найменування “імені генерал-хорунжого Володимира Сікевича”.

Бойовий прапор 132-го окремого розвідувального батальйону Десантно-штурмових військ Збройних Сил України отримав командир батальйону майор Василь Матіїв. Бойовий прапор 18-го загону морської охорони Державної прикордонної служби президент вручив начальнику загону капітану 1-го рангу Олегу Шикші. Бойовий прапор Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України отримав начальник Департаменту військової контррозвідки генерал-майор Сергій Левченко.

Читайте також:

Князі Аскольд і Лев, гетьман Дорошенко, УССи, Січеслав, Грушевський і покійний генерал: які почесні найменування отримали підрозділи ЗСУ та НГУ