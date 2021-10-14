“Залучили ветеранів до провокації”: РПЦвУ спровокувала штовханину біля храму ПЦУ на Вінниччині

Фото: ФБ "Перший Козацький"

Біля Свято-Покровської церкви в селі Новоживотів на Вінниччині в день храмового свята, 14 жовтня, сталася штовханина між представниками РПЦ в Україні (так званої УПЦ МП) та парафіянами Православної церкви України, якій належить храм, куди помолитися цього дня приїхали і ветерани бойових дій на сході.

Ще 11 жовтня Спілка учасників АТО/ООС Оратівщини на своїй сторінці у фейсбуці заанонсувала низку заходів до 14 жовтня, зокрема й участь ветеранів АТО/ООС у Божественній літургії в Свято-Покровському храмі в селі Новоживотів.

Громада цього храму ще навесні 2019 року ухвалила рішення про перехід у Православну церкву України. Проте духівництво Тульчинської єпархії РПЦвУ та її прибічники серед парафіян із таким рішенням не змирилися і відтоді перешкоджають проведенню богослужінь у Покровському храмі.

Зранку на Покрову прибічники та служителі Московського патріархату зібралися біля входу в церкву. “До початку святкової служби миряни УПЦ [МП] молилися Пресвятій Богородиці на ґанку перед входом до храму, що унеможливило прохід до церкви представників ПЦУ“, – повідомив канал “Миряне”, що підтримує МП.

Коли віряни ПЦУ та ветерани таки спробували увійти всередину, почалася штовханина. На виклик приїхала поліція.

Як заявив благочинний Оратівського церковного округу Тульчинської єпархії РПЦвУ протоієрей Димитрій Цмокало, “прихильники ПЦУ спеціально залучили до провокації ветеранів із зони АТО-ООС – щоб використати їх у сьогоднішній ситуації, спеціально показуючи, що наша Церква нібито виступає проти них і взагалі проти законів держави”.

Зрештою, хоч і зі значним запізненням, богослужіння розпочалося на вулиці з різних боків церкви. Як повідомляє ФБ-сторінка “Перший козацький”, було досягнуто домовленості про те, що віряни ПЦУ молитимуться біля входу до вівтаря, а прибічники РПЦвУ – біля стін храму, при цьому “представники поліції дали гарантії, що до церкви ніхто не пройде”.

Протистояння навколо храму в Новоживотові триває вже кілька років. Іще в березні 2019-го громада проголосувала за те, щоб приєднатися до Православної церкви України. Вже у квітні офіційно перереєстрували громаду в ПЦУ (відтак громади “УПЦ МП” в Новоживотові юридично не існує).

Проте настоятель Петро Монастирський переходити в Помісну Українську церкву категорично відмовився й навіть заявляв, що “для нього це смерть”. На його боці залишилася й група селян.

Тривалий час богослужіння в церкві не відбувалися, а двері храму були зачинені на два замки: один повісила громада, другий – “московський” батюшка. Парафіяни з обох сторін молилися на вулиці й чекали, доки суперечка навколо будівлі церкви вирішиться в судах.

6 вересня 2021 року крапку в цій справі поставив Рівненський господарський апеляційний суд, який заборонив Тульчинській єпархії Московського патріархату перешкоджати громаді ПЦУ користуватися майном храму.

Крім того, суд у своєму рішенні зазначив, що всі дії РПЦвУ на території храму мають бути узгоджені з релігійною громадою ПЦУ в Новоживотові й чинитися з дозволу законної релігійної громади.

Також суд постановив, що Петро Монастирський не є настоятелем громади ПЦУ в Новоживотові. І стягнув з РПЦвУ 17 тисяч гривень судових зборів.

Попри це, парафіяни законної громади та їхній новий настоятель отець Ярослав змогли нормально потрапити всередину храму лише 5 жовтня, бо до того часу опоненти з “УПЦ МП” постійно їм перешкоджали – зокрема, банально забивали замок.

“Ми прийшли в храм 5 жовтня. Представники Московського патріархату одразу хутко прибули на місце, перешкоджали нам входити до храму і виходити з нього, намагались заблокувати двері. В нас є це на відео зафіксовано. Ми викликали поліцію. Співробітникам поліції показали рішення суду і поліція визнала, що за нами правда”, – розповів тоді отець Ярослав “Духовному фронту“.

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