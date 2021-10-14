На Донеччині Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні ООС

Фото: пресслужба президента

Під час робочої поїздки до Донецької області в День захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Про це в четвер, 14 жовтня, повідомила пресслужба ОП.

Глава держави заслухав інформацію про оперативно-тактичну ситуацію на цій ділянці та ознайомився з особливостями застосування протидронової рушниці. Також Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями, оглянув умови несення служби та вручив українським захисникам цінні подарунки.

“Дякую за вашу службу. Ви гідно захищаєте нашу Батьківщину. Бережіть себе!” — сказав Глава держави.

Крім того, Володимир Зеленський переглянув малюнки, які діти надсилали нашим захисникам на фронт.

Загалом 14 жовтня глава держави відвідав Запорізьку, Донецьку та Луганську області. Зокрема, він відвідав Маріуполь, де брав участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України, ознайомився з об’єктами в межах програми “Велике будівництво” тощо.

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