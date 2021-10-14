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На Донеччині Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні ООС

14/10/2021 23:26

Під час робочої поїздки до Донецької області в День захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Про це в четвер, 14 жовтня, повідомила пресслужба ОП.

Глава держави заслухав інформацію про оперативно-тактичну ситуацію на цій ділянці та ознайомився з особливостями застосування протидронової рушниці. Також Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями, оглянув умови несення служби та вручив українським захисникам цінні подарунки.

“Дякую за вашу службу. Ви гідно захищаєте нашу Батьківщину. Бережіть себе!” — сказав Глава держави.

Крім того, Володимир Зеленський переглянув малюнки, які діти надсилали нашим захисникам на фронт.

Володимир Зеленський на Донеччині, в зоні ООС, 14 жовтня 2021. Фото: ОП

Загалом 14 жовтня глава держави відвідав Запорізьку, Донецьку та Луганську області. Зокрема, він відвідав Маріуполь, де брав участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України, ознайомився з об’єктами в межах програми “Велике будівництво” тощо.

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Україна

На Донеччині Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні ООС

Під час робочої поїздки до Донецької області в День захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні проведення Операції об’єднаних сил. Про це в...

Війна з Росією

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