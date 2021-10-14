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“Прийняв іслам”: поліція Норвегії розповіла подробиці про лучника, який на вулиці вбив п’ятьох людей

14/10/2021 14:07

У норвезькій поліції розповіли про затриманого напередодні 37-річного громадянина Данії, який із луком застрелив п’ятьох людей у місті Конгсберг на півдні Норвегії.

“Його звинувачують у вбивстві, і він був раніше відомий поліції. Йдеться про кілька випадків, але поки не можу сказати, які”, – прокоментувала представниця поліції Анн Ірен Сване Матіассен, яку цитує NRK.

За її словами, в ніч на четвер провели перший допит підозрюваного. Чоловік не намагався заперечувати свою провину і визнав фактичні обставини.

Начальник поліції Уле Северуд розповів, що чоловік навернувся в іслам, і правоохоронці мали інформацію про ризик його радикалізації.

Матіассен також зазначила, що для вбивства п’ятьох людей нападник використовував не тільки лук, але не стала називати, яка інша зброя була у нього.

У середу, 13 жовтня ЗМІ повідомляли, що близько 18-ї години до поліції надійшли повідомлення про чоловіка, що ходить у центральній частині міста Конгсберг з луком і стрілами. Затримали його за чверть сьома. До того часу він встиг вбити п’ятьох і поранити двох людей, у тому числі поліцейського, який на момент інциденту не був на службі. Загиблі – чотири жінки і чоловік віком від 50 до 70 років.
Зловмисником виявився 37-річний громадянин Данії, який живе в Конгсберзі. Чоловік був доставлений у сусіднє місто Драммен.

 

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