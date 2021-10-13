Зеленський призначив двох суддів Верховного Суду

Президент України Володимир Зеленський призначив двох суддів на посади Верховного Суду.
Як передає “Новинарня“, про це йдеться у відповідному указі №530/2021, опублікованому в середу, 13 жовтня.
Зазначається, що призначення відбулося відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 Конституції України та статей 80, 81 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”.
Згідно з указом президента, посади у Верховному Суді отримали Тетяна Чумаченко – призначена до Касаційного адміністративного суду та Валерій Картере – до Касаційного суду.
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