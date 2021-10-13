Україна в ТКГ закликала Росію відкрити КПВВ на Донбасі для отримання пенсій і вакцинування

На КПВВ "Станиця Луганська". Фото: Стас Козлюк/"Новинарня"

Українська делегація в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на сході України закликала Російську Федерацію сприяти відкриттю контрольних пунктів в’їзду та виїзду для можливості отримання пенсій та вакцинації громадян, які мешкають в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Про це інформує пресслужба УкрТКГ у фейсбуці.

“Наша делегація закликала російську сторону з’ясувати перелік можливих заходів для відновлення можливості, перш за все, людям із інвалідністю і пенсіонерам, а також іншим уразливим категоріям українських громадян перетинати лінію розмежування і отримувати пенсії та призначену їм допомогу на КПВВ «Станиця Луганська», і не обмежувати можливості для вакцинації громадян на даному КПВВ”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російська сторона продовжує перешкоджати перетину лінії розмежування громадянами, які мешкають на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, в українській делегації продовжують наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх утримуваних у зв’язку з конфліктом осіб, а також на суворому дотриманні режиму припинення вогню.

Наступне засідання ТКГ заплановане на 27 жовтня.

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