У Тернополі відкрили меморіальну дошку загиблому розвідникові Михайлу Цимбалістому

Фото: АрміяInform

У Тернополі в середу, 13 жовтня, відкрили меморіальну дошку загиблому в російсько-українській війні підполковнику Михайлу Цимбалістому.

Про це повідомляє АрміяInform.

Меморіальну дошку загиблому офіцерові встановили на фасаді школи №29, де колись навчався Михайло.

На скорботний мітинг з нагоди вшанування пам’яті підполковника Цимбалістого, крім рідних із близькими, учнів школи та вчителів, завітали бойові побратими, з якими служив Михайло, військовослужбовці Тернопільського гарнізону, представники громадських патріотичних організацій, волонтери, однокласники та друзі.

Після освячення меморіальної дошки та покладання квітів до її підніжжя класна керівниця загиблого героя Олександра Чіпак розповіла: “Нам і досі не віриться, що вже понад два роки Михайла немає з нами. Висловлюю щирі співчуття від важкої скорботи й болю батькам, братові з сестрою та його дружині. Він був дуже хорошою дитиною, наш клас був надзвичайно дружній. Він змалечку був справжнім, чесним, справедливим та відповідальним”.

Підполковник ГУР МОУ Михайло Цимбалістий народився в Увислі на Тернопільщині 29 липня 1985 року в родині військових: батько — підполковник запасу, брат — підполковник ЗСУ.

З перших днів російської агресії Михайло став на захист східних кордонів України. Він брав участь у розвідувальних операціях і ключових боях російсько-української війни. Учасник оборони Донецького аеропорту. Кавалер орденів “За мужність” ІІІ та ІІ ступенів.

Загинув під час виконання бойового завдання у ніч з 13 на 14 вересня 2019 року поблизу населеного пункту Павлопіль на Донеччині від кулі ворожого снайпера.

Похований на Алеї Героїв Микулинецького кладовища в Тернополі.

Читайте також:

СБУ дозволила чотирьом російським гуртам приїхати в Тернопіль на фестиваль “Файне місто”