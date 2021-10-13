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У Тернополі відкрили меморіальну дошку загиблому розвідникові Михайлу Цимбалістому

13/10/2021 18:42

У Тернополі в середу, 13 жовтня, відкрили меморіальну дошку загиблому в російсько-українській війні підполковнику Михайлу Цимбалістому.

Про це повідомляє АрміяInform.

Меморіальну дошку  загиблому офіцерові встановили на фасаді школи №29, де колись навчався Михайло.

На скорботний мітинг з нагоди вшанування пам’яті підполковника Цимбалістого, крім рідних із близькими, учнів школи та вчителів, завітали бойові побратими, з якими служив Михайло, військовослужбовці Тернопільського гарнізону, представники громадських патріотичних організацій, волонтери, однокласники та друзі.

Фото: АрміяInform

Після освячення меморіальної дошки та покладання квітів до її підніжжя класна керівниця загиблого героя Олександра Чіпак розповіла: “Нам і досі не віриться, що вже понад два роки Михайла немає з нами. Висловлюю щирі співчуття від важкої скорботи й болю батькам, братові з сестрою та його дружині. Він був дуже хорошою дитиною, наш клас був надзвичайно дружній. Він змалечку був справжнім, чесним, справедливим та відповідальним”.

Підполковник ГУР МОУ Михайло Цимбалістий народився в Увислі на Тернопільщині 29 липня 1985 року в родині військових: батько — підполковник запасу, брат — підполковник ЗСУ.

З перших днів російської агресії Михайло став на захист східних кордонів України. Він брав участь у розвідувальних операціях і ключових боях російсько-української війни. Учасник оборони Донецького аеропорту. Кавалер орденів “За мужність” ІІІ та ІІ ступенів.

Загинув під час виконання бойового завдання у ніч з 13 на 14 вересня 2019 року поблизу населеного пункту Павлопіль на Донеччині від кулі ворожого снайпера.

Похований на Алеї Героїв Микулинецького кладовища в Тернополі.

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