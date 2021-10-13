У Росії громадянин України отримав три роки ув’язнення за “контрабанду” запчастин до військової техніки

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Гагарінський суд Москви засудив громадянина України Сергія Лівенцова до трьох років колонії загального режиму за “спробу контрабанди в ОАЕ елементів військової техніки”. Вирок уже набрав законної сили.

Про це в середу, 13 жовтня, інформує “Інтерфакс” із посиланням на пресслужбу управління ФСБ по Москві і Московській області.

“Вирок стосовно Лівенцова набрав законної сили”, – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що за версією російської спецслужби, прийнятої судом, у 2019 році Лівенцов мав намір незаконно придбати обладнання, яке може бути використане при створенні військової техніки (комплектуючий виріб авіаційного двигуна “РД-33”, що встановлюється на військові літаки типу “МіГ-29”) , з метою його подальшого вивезення в Об’єднані Арабські Емірати.

17 жовтня 2019 року за передачу восьми тисяч доларів працівникові підприємства російського оборонно-промислового комплексу Лівенцов був затриманий співробітниками ФСБ.

Уперше про вирок українцю Сергію Лівенцову російська преса повідомляла 4 травня, пише “Укрінформ”.

При цьому уточнювалося, що Лівенцов свою вину не визнав і називав цю кримінальну справу провокацією з боку співробітників ФСБ.

Тоді ж повідомлялося, що вирок оскаржений захистом Лівенцова.

Ймовірно, що в повідомленні “Інтерфаксу” з посиланням на пресслужбу московського УФСБ від 13 жовтня йдеться про набрання вироком щодо Лівенцова законної сили після відхилення поданої апеляції.

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