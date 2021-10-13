СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2578394 +16309
Летальні випадки:
59523 +471
Одужали:
2304361 +6462
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13379666 (+56174). Оновлено: 08:20 13.10.2021
Home / Світ / Росія / У Росії громадянин України отримав три роки ув’язнення за “контрабанду” запчастин до військової техніки

У Росії громадянин України отримав три роки ув’язнення за “контрабанду” запчастин до військової техніки

13/10/2021 15:48

Гагарінський суд Москви засудив громадянина України Сергія Лівенцова до трьох років колонії загального режиму за “спробу контрабанди в ОАЕ елементів військової техніки”. Вирок уже набрав законної сили.

Про це в середу, 13 жовтня, інформує “Інтерфакс” із посиланням на пресслужбу управління ФСБ по Москві і Московській області.

“Вирок стосовно Лівенцова набрав законної сили”, – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що за версією російської спецслужби, прийнятої судом, у 2019 році Лівенцов мав намір незаконно придбати обладнання, яке може бути використане при створенні військової техніки (комплектуючий виріб авіаційного двигуна “РД-33”, що встановлюється на військові літаки типу “МіГ-29”) , з метою його подальшого вивезення в Об’єднані Арабські Емірати.

17 жовтня 2019 року за передачу восьми тисяч доларів працівникові підприємства російського оборонно-промислового комплексу Лівенцов був затриманий співробітниками ФСБ.

Уперше про вирок українцю Сергію Лівенцову російська преса повідомляла 4 травня, пише “Укрінформ”.

При цьому уточнювалося, що Лівенцов свою вину не визнав і називав цю кримінальну справу провокацією з боку співробітників ФСБ.

Тоді ж повідомлялося, що вирок оскаржений захистом Лівенцова.

Ймовірно, що в повідомленні “Інтерфаксу” з посиланням на пресслужбу московського УФСБ від 13 жовтня йдеться про набрання вироком щодо Лівенцова законної сили після відхилення поданої апеляції.

Читайте також:
СБУ ідентифікувала російський бойовий безпілотник “Гранат-1”, який атакував позиції ЗСУ

Унікальних переглядів: 28

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Укрзалізниця” пускатиме у поїзди лише із сертифікатом або негативним тестом на COVID-19

В Україні із 21 жовтня в поїздах міжобласного сполучення провідники під час посадки будуть перевіряти наявність у пасажирів сертифікату про вакцинацію від COVID-19. Про це заявив керівник пасажирського напрямку...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02