На Житомирщині 29 родин захисників України отримали грошові сертифікати на житло

Фото: АрміяInform

У середу, 13 жовтня, під час урочистостей до Дня захисників і захисниць України родини учасників АТО/ООС із Житомирщини отримали сертифікати на житло – 31,2 млн гривень з державного бюджету.

Про це повідомляє АрміяInform.

Кошти були розподілені між 29 військовослужбовцями – учасниками АТО/ООС, воїнами-інтернаціоналістами та родинами загиблих учасників АТО з Баранівки, Бердичева, Довбиша, Житомира, Іршанська, Коростеня, Лугин, Любара, Новограда-Волинського, Олевська, Станишівки та Чижівки.

У заході взяли участь голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко, заступники голови ОДА Олександр Федько і Юрій Денисовець, голова обласної ради Володимир Федоренко та родини захисників України.

Голова ОДА зазначив, що починаючи з 2016 року в області реалізуються державні програми, якими передбачено виплату грошових компенсацій за не отримане житло окремим пільговим категоріям громадян.

Ці програми стосуються родин загиблих учасників АТО/ООС, воїнів-інтернаціоналістів, а також ветеранів війни, які стали інвалідами першої та другої групи, беручи участь у бойових діях.

“Російська агресія відкрила нам справжніх героїв – звичайних хлопців та дівчат, які взяли до рук зброю і стали на захист нашої держави. Більшість не були професійними військовими, але змушені були стати воїнами, аби дати відсіч ворогу. З упевненістю можна сказати, що День захисників і захисниць України – це свято нескорених, бо наперекір усім випробуванням, дух українського народу не вдається зламати жодному з ворогів. Наші захисники – це люди, для яких поняття честь, гідність, сила, витримка і відповідальність – не просто слова. Це люди, які готові не на словах, а на ділі повсякчас захищати свою країну. Щоранку ми прокидаємося з надією, що сьогодні все буде добре. З надією на мир, з надією на Вас. Дякуємо за ваш подвиг!”– наголосив Віталій Бунечко.

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