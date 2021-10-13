На Київщині відкрили пам’ятний меморіал полеглим захисникам України

Фото: пресслужба НГУ

У місті Вишгород Київській області в першій президентській бригаді Північного ОТО Нацгвардії України з нагоди Дня захисників та захисниць відбулося відкриття пам’ятного меморіалу “Захисникам України, полеглим за її територіальну цілісність”.

Про це інформує пресслужба НГУ у середу, 13 жовтня.

Відкриття меморіалу відбулося під час пам’ятних заходів за загиблими воїнами військової частини 3027.

“На стройовому плацу бригади відбулась церемонія відкриття пам’ятного меморіалу «Захисникам України, полеглим за її територіальну цілісність». Цей пам’ятник присвячений тим гвардійцям, які не задумуючись пішли боронити кордони держави, які, на жаль, назад уже не повернулись. Ворожа куля обірвала життя цих мужніх воїнів”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кожне прізвище, викарбуване на меморіальних плитах, зображає, зокрема, втрати першої президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка, а також “біль родин та української держави за справжніми захисниками Батьківщини”.

Заступник командувача Нацгвардії України генерал-лейтенант Юрій Лебідь, говорячи про відкриття меморіалу, наголосив, що необхідно пам’ятати тих загиблих воїнів, які полягли в боях за Україну.

На цьому заході також були присутні батьки та родичі загиблих воїнів, ветерани АТО/ООС, начальник Північного оперативно-територіального об’єднання НГУ генерал-майор Олег Гарчу, командування військової частини і міський голова Вишгорода Олексій Момот.

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