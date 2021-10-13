Майже 80 родин розвідників отримали житло в Києві

Фото пресцентру ГУР МОУ

Близько 80 родин розвідників отримали житло в столиці України.

Ключі від помешкань вручили напередодні Дня захисників та захисниць України, передає пресцентр ГУР МО.

“Якісно виконувати бойові та спеціальні завдання набагато легше, коли ти спокійний за свою родину, тому для керівництва Головного управління розвідки одним із пріоритетних завдань залишається підвищення соціальних стандартів військової служби”, – зазначив начальник Головного управління розвідки МО України бригадний генерал Кирило Буданов.

Пресцентр ГУР наголошує, що, враховуючи специфіку завдань та потреби розвідників, керівництво розвідвідомства спланувало та реалізовує кілька амбітних проєктів зі створення комплексної інфраструктури військових містечок для розвідників за стандартами НАТО.

Як інформувала “Новинарня“, на початку квітня 2020 року в Києві житло отримали 59 родин розвідників.

У серпні 2019 року 38 українських розвідників отримали житло.

На початку грудня 2019 року ще 30 українських розвідників отримали житло в Києві.

У січні 2020 року ще 29 воєнних розвідників отримали житло.

У травні 2020 року ще 31 співробітник Головного управління розвідки Міноборони України отримав ключ від оселі.

8 грудня 2020 року ще 38 родин воїнів-розвідників отримали ключі від помешкань у Києві.

У травні 2021 року 94 українські розвідники отримали ключі від службових осель із високим рівнем комфорту.

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