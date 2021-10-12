Всеукраїнська Рада Церков на Покрову закликає всіх помолитися за захисників України

Ілюстративне фото. Сухопутні війська ЗСУ. Фото: УНІАН

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій з нагоди відзначення Дня захисників і захисниць України закликає всіх віруючих, незалежно від їхньої конфесійної належності, 14 жовтня 2021 року помолитися за всіх, хто захищає український народ від російської агресії ціною свого здоров’я та життя.

Про це йдеться у заяві Ради.

Зазначається, що в рамках проведення урочистих заходів 14 жовтня о 9:00 за сприяння Міністерства оборони України відбудуться молитовні заходи, до яких зможуть долучитися військовослужбовці Збройних сил України, в тому числі в районі проведеня операції Об’єднаних сил.

“Нехай благословення Всевишнього перебуває з усіма, хто захищає Україну, прагне миру та бореться за правду. У всіх церквах і релігійних громадах ми закликаємо продовжувати молитися про мир у нашій державі, про зупинення кровопролиття, про відновлення територіальної цілісності, про перемогу правди, про утвердження справедливості та свободи”, – йдеться в заяві.

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