В Україні – 12 тис. нових COVID-хворих за добу, від ускладнень померли 352 людини

За минулу добу, 11 жовтня, в Україні зареєстрували 11 996 нових випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у вівторок, 12 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 2 274 особи (попередньої доби – 2 672).

За офіційними даними, одужали 5 419 осіб.

Від ускладнень померли 352 людини (найбільше з 12 травня 2021 року).

Про найвищий добовий показник смертності за весь час епідемії інформували 7 квітня 2021 року – 481.

Антирекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії фіксувався 2 квітня 2021 року – 20 341.

За весь час епідемії коронавірус в Україні офіційно діагностували у 2 562 085 осіб. Із них 2 297 899 людей одужали і 59 052 – померли.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 12 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 238,273 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,857 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,497 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 205 134 активних випадки COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 6 225.

Напередодні, в понеділок, показник динаміки нових хворих становив +6 572, у неділю +8601, в суботу +10 294, у п’ятницю +11 401, у четвер +7 712, у середу +7 712, у минулий вівторок +5 300.

Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 62 дні поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 262 дитини та 227 медпрацівників.

За добу протестовано методом ПЛР – 46 233 осіб, методом ІФА – 8 913, експрес-тестами –38 586.

За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 13 323 492.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 502), Львівській (978), Дніпропетровській (856), Одеській (816), Запорізький (715) областях

За добу 11 жовтня вакциновано проти “ковіду” 123 230 людей. Одну дозу отримали 60 176 людей, повністю імунізовані (отримали другу дозу) – 63 054.

Протягом доби працювали 920 мобільних бригад, 2 913 пунктів щеплення, 351 центр вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 609 049 людей, з них отримали одну дозу – 7 609 047, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 198 086 (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 13 807 133 щеплення.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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