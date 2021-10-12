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В Одесі червоною фарбою облили Генконсульство РФ

12/10/2021 17:40

В Одесі невідомий в ніч на вівторок, 12 жовтня, облив червоною фарбою ворота Генерального консульства Російської Федерації.

У пресслужбі поліції регіону повідомили, що наразі правопорушника розшукують.

Правоохоронці також відкрили кримінальне провадження.

“Цієї ночі невідома особа облила фарбою ворота адміністративної будівлі на Гагарінському плато. Відомості за цим фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Особа, причетна до правопорушення, встановлюється”, – йдеться в поліцейському пресрелізі.

Джерело місцевого видання УСІ в правоохоронних органах розповіло, що інцидент стався вночі. Прибувши на місце, патрульні дійсно виявили сліди від пакетів з фарбою на воротах консульства. Підозрюваному вдалося втекти.

Чому невідомий вирішив облити фарбою ворота Генконсульства РФ – поки невідомо.

Підкреслимо, що в ці дні в Гаазі тривають слухання у справі Україна проти Росії щодо затримання в листопаді 2018 року українських військових кораблів і моряків у Керченській протоці.

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