У Євросоюзі розглядають питання нової військово-навчальної місії в Україні

Президент України Володимир Зеленський та президент Євроради Шарль Мішель

В Європейському Союзі розглядають питання започаткування нової військово-навчальної місії в Україні, а також готові обговорювати з українською стороною спільні проєкти у сфері військової освіти.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн за підсумками 23-го Саміту Україна-ЄС, передає “Укрінформ”.

“Щодо військової співпраці, ми вважаємо, що можливо підсилити співпрацю і в цій сфері. Приклад цього – співпраця у сфері кібербезпеки, розробка спільних методів боротьби з кібератаками, які відбуваються майже щодня і в ЄС. Ми вважаємо, що це питання високого представника Жозепа Борреля – він направляє місію, яка приїде в Україну, зустрінеться з українськими колегами і буде розглядати, які спільні проєкти ми можемо обговорювати з питання військової освіти, які конкретні проєкти ми можемо розробити разом, підсилюючи зв’язки і в цій сфері”, – сказав Мішель.

Він додав, що участь України у миротворчій місії “Алтея” в Боснії і Герцоговині є конкретним прикладом безпекової співпраці з нашою країною.

“Сьогоднішня зустріч – це ще одна гарна нагода підсилити ці майбутні проєкти, особливо, у сфері безпеки”, – вважає президент Євроради.

Президент Зеленський, своєю чергою, зазначив, що йдеться про військово-навчальну місію, яка передбачає застосування найкращих європейських практик та обмін досвідом.

“Ми вдячні Литві за цю підтримку і цю ініціативу. Я знаю, що зараз іде обговорення цієї місії і акцептування з боку країн Європейського Союзу і що цих країн щодня стає все більше. Ми підтримуємо цю ініціативу”, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, під час виїзного засідання Ради Національної безпеки та оборони України 30 липня було ухвалено рішення, що українські військові візьмуть участь у миротворчій місії на території Боснії та Герцеговини, де долучаться до операції сил ЄС під назвою “Алтея”.

Це буде перша місія України під егідою Європейського Союзу.

Повідомлялося також, що Україна та Європейський Союз обговорюють різні опції подальшої взаємодії, зокрема започаткування військово-навчальної місії ЄС в Україні.

Читайте також:

Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн закликала Росію визнати себе стороною конфлікту на Донбасі