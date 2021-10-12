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У Міноборони створюють Ситуаційний центр із кібербезпеки

12/10/2021 11:59

Відповідно до Стратегії кібербезпеки України першою ціллю є дієва кібероборона. До неї належить низка оперативних завдань, починаючи від розвитку організаційних структур для дії в кіберпросторі – й до підготовки населення з питань оборони держави.

Про це заявив заступник Генерального директора – керівник експертної групи планування та впровадження політик Директорату політики цифрової трансформації та інформаційної безпеки у сфері оборони МОУ полковник Сергій Галушко, передає АрміяInform.

“Нині завершується розроблення загальнодержавного плану заходів щодо реалізації Стратегії кібербезпеки, й невдовзі цей документ буде розглянутий на рівні керівництва держави і введений в дію. Ми побачимо, яким чином положення Стратегії будуть імплементовані в життя, зокрема, за напрямком кібероборони”, ‒ зазначив полковник Галушко.

Також він наголосив, що другим надзвичайно важливим документом є Стратегічний оборонний бюлетень України, який розкриває положення Стратегії воєнної безпеки в частині деталізації і конкретизації заходів, пов’язаних із кіберобороною.

“Під час розроблення цього стратегічного документа ми змогли на нормативному рівні урегулювати цілу низку важливих питань. Зокрема, ми поставили амбітну мету – опанування Збройними Силами України, і взагалі – силами оборони держави, інформаційного домену збройного протиборства, змогли також показати співвідношення інформаційної безпеки та кібербезпеки інформаційного простору підготовки до відбиття збройної агресії у кіберпросторі”, – розповів він.

За його словами, кіберпростір – це специфічна складова інформаційного простору, й сили оборони мають опанувати цей домен збройного протиборства на сучасному рівні. Саме ця амбітна ціль червоною ниткою проходить через положення Стратегічного оборонного бюлетеня та додатків до нього, де показані механізми досягнення цілей.

Також полковник Сергій Галушко повідомив, що міністр оборони України Андрій Таран уже підписав відповідні накази про створення Ситуаційного центру МОУ.

Один із підрозділів цієї структури буде опікуватися проблематикою реагування на кіберзагрози воєнного характеру безпосередньо за загальною координацією Національного координаційного центру кібербезпеки у взаємодії з іншими суб’єктами забезпечення кібербезпеки держави. Не менш амбітним завданням є створення кібервійськ.

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