У Києві суд виніс вирок учасникові “самооборони Криму”: звільнити

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Дарницький районний суд Києва засудив учасника так званої “самооборони Криму”, який сприяв окупації півострова РФ, до п’яти років ув’язнення, однак лише умовно.

Про це у вівторок, 12 жовтня, інформує пресслужба прокуратура АРК і Севастополя.

“Раніше, досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний громадянин України у лютому 2014 року вступив до складу незаконного збройного формування “Самооборона Криму”. Спільно з іншими “самооборонівцями” брав активну участь у подіях 26 лютого 2014 року під будівлею Верховної Ради АР Крим. За свою участь у функціонуванні вказаного НЗФ засуджений отримував грошову винагороду, а також нагороджений медаллю Міністерства оборони РФ “За повернення Криму”, – йдеться в повідомленні.

При цьому суд врахував “беззастережне визнання провини, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, викриттю в його скоєнні інших осіб”.

У зв’язку з цим його звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном у три роки.

Чоловіка затримали 28 серпня у Херсонській області. Йому оголосили про підозру за статтею про “участь в діяльності непередбаченого законом збройного формування”.

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