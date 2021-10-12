У Києві СБУ заблокувала канал збуту фальшивих доларів високої якості

Правоохоронці викрили угруповання, яке займалося збутом підробленої іноземної валюти.

Про це інформує пресцентр Служби безпеки України.

Зловмисники продавали високоякісні стодоларові підробки за 50 відсотків їх номінальної вартості. За попередніми даними, вони “вкинули” в український валютний ринок сотні тисяч фальшивих доларів.

Організатором схеми є мешканець столиці, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців у зв’язку з причетністю до аналогічних злочинів.

“Фігурант справи налагодив збут фальшивих американських доларів до різних регіонів України, у тому числі й до Житомирщини. При цьому підроблені гроші були преміум-якості та не ідентифікувалися детекторами валют як фальшиві”, – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, схема збуту працювала щонайменше з початку цього року. Підроблені банкноти збували через особисті зв’язки декілька разів на тиждень як великими, так і дрібногуртовими партіями, у середньому по декілька тисяч доларів.

Оперативники СБУ задокументували декілька фактів збуту киянином фальшивок жителю Житомира.

Під час спецоперації правоохоронці затримали організатора схеми та покупця згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час реалізації чергової партії підроблених грошей – двох тисяч доларів США.

Було проведено 11 одночасних санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників та у приміщеннях, які вони використовували у злочинній діяльності. Правоохоронці вилучили:

гроші, отримані злочинним шляхом;

вогнепальну зброю та набої;

чорнові записи із “клієнтською базою” організатора схеми.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до збуту.

Встановлюються і блокуються шляхи надходження підробленої іноземної валюти до фігурантів справи.

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