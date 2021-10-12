РФ продовжує завозити до окупованого Криму засоби доставки ядерної зброї, – МЗС

Ілюстративне фото

Російська Федерація продовжує завозити до окупованого Криму засоби доставки ядерної зброї та захоплює сховища під неї, розташовані на півострові.

Про це у понеділок, 11 жовтня, заявив заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький, передає “Радіо Свобода”.

За його словами, такі дії окупантів “підривають режим нерозповсюдження ядерної зброї”.

10 серпня український віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков на зустрічі з керівником Jamestown Foundation Гленом Говардом під час робочої поїздки до США закликав захистити Україну від розгортання російськими військовими ядерної зброї в Криму.

За його словами, це можна зробити “через розгортання сил ППО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів”.

Російська влада назвала “провокацією” заяву Резнікова.

Раніше про нарощування Росією ядерного потенціалу в Криму повідомляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своїй статті для американського видання Foreign Affairs.

Крім того, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар під час засідання всеукраїнського форуму “Україна 30” вказала на те, що Росія продовжує облаштовувати інфраструктуру в окупованому нею Криму під розміщення ядерної зброї.

Про те, що Росія відновлює ядерну базу в окупованому Криму повідомляв і народний депутат від “Європейської солідарності”, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

У жовтні 2018 року тодішній глава МЗС України Павло Клімкін заявляв про наявність обґрунтованих підозр, що Російська Федерація могла розмістити в Криму ядерну зброю або побудувала інфраструктуру для нього.

Як відомо, Україна відмовилася від ядерної зброї в 1994 році. Після цього Україна, США, Росія і Велика Британія уклали Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (так званий Будапештський меморандум). Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки.

Читайте також:

ЄС продовжив санкції проти Росії та Сирії за розповсюдження хімзброї