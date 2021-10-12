Під Києвом чоловік стріляв у авто з родиною, поранено водія. ВІДЕО

Ілюстративне фото: пресслужба поліції

У Софіївській Борщагівці під Києвом невідомий у камуфляжі розстріляв автомобіль з родиною. В результаті поранення отримав водій.

Про це повідомляє у вівторок, 12 жовтня, пресслужба поліції Київської області.

“Близько 07:45 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку 27-річного молодого чоловіка, який разом з 28-річною дружиною сідав у машину. Чоловіка поранено в ногу, пошкоджено автомобіль”, – йдеться в повідомленні.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює, з якої зброї стріляв зловмисник і всі обставини стрілянини.

Як видно на опублікованому відео в групі “Київ Оперативний”, в автомобілі була ще й дитина.

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