СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2562085 +11996
Летальні випадки:
59052 +352
Одужали:
2297899 +5419
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13323492 (+46233). Оновлено: 08:20 12.10.2021
Home / Україна / Межа закону / Під Києвом чоловік стріляв у авто з родиною, поранено водія. ВІДЕО

Під Києвом чоловік стріляв у авто з родиною, поранено водія. ВІДЕО

12/10/2021 15:41

У Софіївській Борщагівці під Києвом невідомий у камуфляжі розстріляв автомобіль з родиною. В результаті поранення отримав водій.

Про це повідомляє у вівторок, 12 жовтня, пресслужба поліції Київської області.

“Близько 07:45 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку 27-річного молодого чоловіка, який разом з 28-річною дружиною сідав у машину. Чоловіка поранено в ногу, пошкоджено автомобіль”, – йдеться в повідомленні.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює, з якої зброї стріляв зловмисник і всі обставини стрілянини.

Як видно на опублікованому відео в групі “Київ Оперативний”, в автомобілі була ще й дитина.

Читайте також:
У Києві стріляли у водія голови Державної архівної служби Хромова, нападника затримали

Унікальних переглядів: 68

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Банкова оприлюднила спільну заяву за підсумками Саміту Україна-ЄС

Євросоюз підтвердив відданість зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС та непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності Української держави Про це йдеться у спільній заяві, яку 12...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02