ООС: дев’ять ворожих обстрілів за добу, один воїн ЗСУ поранений

Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь.
Упродовж минулої доби, 11 жовтня, російсько-окупаційні війська дев’ять разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один воїн ЗСУ отримав поранення.
Про це інформує пресцентр штабу ОС у ранковому зведенні.
Позиції українських воїнів біля Південного ворог обстріляв тричі, використовуючи великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.
Поблизу Кримського окупанти вели вогонь двічі з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У бік населених пунктів Зайцеве та Красногорівка найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.
Неподалік Талаківки ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
“Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний”, – йдеться в повідомленні.
Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7:00 вівторка, 12 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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