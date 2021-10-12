ООС: дев’ять ворожих обстрілів за добу, один воїн ЗСУ поранений

Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь.

Упродовж минулої доби, 11 жовтня, російсько-окупаційні війська дев’ять разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один воїн ЗСУ отримав поранення.

Про це інформує пресцентр штабу ОС у ранковому зведенні.

Позиції українських воїнів біля Південного ворог обстріляв тричі, використовуючи великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.

Поблизу Кримського окупанти вели вогонь двічі з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У бік населених пунктів Зайцеве та Красногорівка найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.

Неподалік Талаківки ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

“Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний”, – йдеться в повідомленні.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7:00 вівторка, 12 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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