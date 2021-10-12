МВФ змінив прогноз для України на 2021-2022 роки

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Міжнародний валютний фонд погіршив на 0,5% прогноз зростання ВВП України в 2021 році, але дещо покращив цей показник за очікуваннями наступного року.

Про це йдеться в останньому огляді МВФ «Перспективи світової економіки», офіційно представленому в вівторок, 12 жовтня, у Вашингтоні, передає “Укрінформ”.

Так, за оцінкою економістів Фонду, рівень реального ВВП України зросте на 3,5% в 2021 році та на 3,6% у 2022-му. Ці дані відрізняються від попереднього прогнозу МВФ, оприлюдненого у квітні. Тоді передбачалося зростання на рівні 4,0% цього року та 3,4% – наступного.

Водночас МВФ оцінив перспективи для України за іншими економічними напрямами. Зокрема, за останніми розрахунками очікується, що індекс споживчих цін в Україні зросте до 9,5 цього року та 7,1 наступного. У попередньому прогнозі ці показники були на рівні 7,9 та 6,8 відповідно.

Баланс поточних рахунків становитиме «мінус» 0,7 у 2021-му та «мінус» 2,4 у 2022 році. Рівень безробіття в Україні цього року збільшиться до 9,7% у порівнянні з 8,6% за квітневою доповіддю. Крім того, цей показник став вищим на 0,3% і за прогнозами в 2022 році– до 8,7% проти 8,4% відповідно.

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