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Із “Кузні на Рибальському” стягнуть понад ₴47,3 млн штрафу, – прокуратура

12/10/2021 12:38

Приватне акціонерне товариство “Завод “Кузня на Рибальському” заплатить 47,3 мільйони гривень штрафу.

Про це інформує пресслужба офісу генерального прокурора у вівторок, 12 жовтня.

“Прокурори Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону у Господарському суді м. Києва домоглися стягнення з приватного акціонерного товариства “Завод “Кузня на Рибальському” 47,3 млн грн штрафних санкцій”, – ідеться в повідомленні.

Прокурори у суді довели, що в листопаді 2017 року між Міністерством оборони України та приватним акціонерним товариством був укладений державний контракт із оборонного замовлення на виконання комплексу ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті “Гетьман Сагайдачний”.

Підприємство свої зобов’язання не виконало, а повернення різниці коштів, сплачених як попередня оплата, та поставку комплектуючих здійснило з порушенням термінів виконання робіт, заявляють в ОГП.

У зв’язку із цим Спеціалізована прокуратура Південного регіону звернулась до суду з позовом про стягнення штрафних санкцій.

“Таким чином, за втручання прокурора забезпечено застосування господарських санкцій через неналежне виконання суб’єктом господарювання державного контракту з оборонного замовлення”, – наголошують в ОГП.

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