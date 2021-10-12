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Хакери атакували мережу українських аптек і вимагають викуп

12/10/2021 15:54

Хакери атакували українську мережу аптек АНЦ – кіберзловмисники заблокували роботу аптек по всій Україні та вимагають від керівництва мережі викуп.

Про це повідомив керівник мережі АНЦ Микола Щербина у вівторок, 12 серпня.

“Група професійних хакерів-вимагачів зламала систему інформаційного захисту компанії, заблокувала роботу сайту, вирубала Інтернет в аптеках і запропонувала заплатити викуп за можливість продовжити роботу”, – написав він на ФБ-сторінці.

Щербина зазначив, що керівництво мережі не планує виплачувати викуп хакерам, і наразі команда АНЦ працює над відновленням інфраструктури.

“Ми зараз робимо все можливе для упіймання злочинців і притягнення їх до відповідальності. Паралельно, наша команда працює над відновленням інфраструктури, що швидше за все займе кілька днів”, – наголосив він.

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