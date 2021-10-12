Берегова охорона США оцінила практичні заняття українського екіпажу “Айленда”

П’ятий екіпаж патрульного катеру типу “Айленд”, який продовжує навчання в американському Балтиморі приступив до практичних занять у морі.

Про це у вівторок, 12 жовтня, інформує пресслужба Командування Військово-Морських сил Збройних сил України.

Виходи в море здійснюються під керівництвом українських моряків, а оцінювання проводить Берегова охорона Сполучених Штатів.

За перші декілька днів військові моряки українських ВМС відпрацювали низку навчань на оцінку не нижче як добре.

Попереду на п’ятий екіпаж катеру чекають іспити і сертифікація та подальша служба на одному з катерів вже в Україні. Така щільна співпраця з нашими західними партнерами та мовна практика в подальшому допомагатиме українським морякам взаємодіяти з флотами країн-членів та партнерів НАТО.

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