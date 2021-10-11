Петиція щодо заборони в Україні концертів артистів із Росії набрала 25 тис. голосів

Ігор Кондратюк. Фото: bigmir.net

Петиція з вимогою повної заборони концертної діяльності артистів із Російської Федерації до повернення Криму в склад України та відновлення Україною контролю над своїми східними кордонами набрала на сайті президента 25 тисяч голосів.

Як інформує “Новинарня” в понеділок, 11 жовтня, тепер на цю петицію має відреагувати президент України Володимир Зеленський.

Ініціатор петиції, телеведучий та громадський діяч Ігор Кондратюк, переконаний, що “громадяни країни-агресора (…) насправді не несуть ніякої культури”.

“Оскільки представники агресора, які промовчали і тим самим підтримали окупацію Криму та розв’язання Росією, їхньою батьківщиною, війни на східному Донбасі, своїм мовчанням теж несуть відповідальність за агресивні дії Росії. Виключення для заборони допускаю лише для тих російських представників культури, хто публічно виступив проти російської агресії: письменник Віктор Шендерович, акторка Лія Ахеджакова, музикант Андрій Макаревич та інші. Це неприродно, коли артист виступає і для росіян-окупантів, і для окупованих ними українців”, – пише Кондратюк і додає, що музика та інші види мистецтва “є продовження війни іншими методами”.

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