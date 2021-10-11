У 2021 році зросте мінімальна пенсія рідним загиблих в АТО/ООС

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З 1 січня мінімальна пенсія рідним загиблих в районі проведення АТО/ООС зросте до 7800 грн.

Таке рішення ухвалив уряд на позачерговому засіданні в понеділок, 11 жовтня.

Цю мінімальну пенсійну виплату отримає кожен з непрацездатних батьків, дружина (чоловік) захисників, що загинули в зоні проведення АТО/ООС.

“Підвищену пенсійну допомогу з наступного року отримають понад 2 тисячі людей, чиї рідні загинули за Україну, боронячи мир та спокій українських осель. Адресна допомога до пенсії надаватиметься їм незалежно від того, чи вже отримують такі виплати інші члени родини”, – цитує прем’єр-міністра Дениса Шмигаля “Урядовий портал”.

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