Окупація Криму: ЄС запровадив санкції проти ще 8 росіян

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Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи проти восьми осіб за активну підтримку дій та реалізацію політики, яка підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Відповідна заява на сайті Ради опублікована в понеділок, 11 жовтня.

Серед осіб, доданих до санкційного списку ЄС, є представники правоохоронних органів – судді, прокурори та силовики – відповідальні за виконання російського законодавства в незаконно анексованому Криму та Севастополі.

“Ці особи ухвалювали упереджені рішення у справах з політичними мотивами та переслідували чи пригнічували противників незаконної анексії Криму та Севастополя”, – йдеться у повідомленні.

Обмежувальні заходи ЄС щодо територіальної цілісності України відтепер поширюються на загалом 185 осіб та 48 суб’єктів господарювання. Їм заборонено в’їзд на територію ЄС, а їхні активи заморожуються.

Імена осіб стануть відомі після публікації рішення в Офіційному журналі ЄС.

“Європейський Союз не визнає незаконну анексію Криму та міста Севастополя Російською Федерацією і продовжує засуджувати порушення Росією міжнародного права. Більше того, ЄС залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України”, – йдеться у заяві.

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