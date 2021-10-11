На Прикарпатті СБУ заблокувала “армію ботів”, яка поширювала вірусні програми і здійснювала атаки

Співробітники Служби безпеки України викрила хакера, що створив та адміністрував потужний ботнет – автоматизовану мережу з понад 100 тисяч фейкових облікових записів.

Як інформує пресцентр СБУ в понеділок, 11 жовтня, через неї зловмисник здійснював DDoS- та спам-атаки, виявляв уразливості вебсайтів та зламував їх.

Окрім кібератак і зламування сайтів він займався підбором паролів до скриньок електронної пошти на віддалених платформах так званим “брутфорсом”.

Замовників знаходив на закритих форумах та в телеграм-чатах, а розрахунки з “клієнтами” здійснював через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

При цьому, за даними слідства, цей мешканець Івано-Франківщини є представником російської електронної системи миттєвих розрахунків Webmoney, на яку поширюється дія санкцій РНБО.

Він виготовляв і видавав користувачам атестати підсанкційної платіжної системи, які використовуються для проведення трансакцій.

Під час обшуків, проведених за адресами реєстрації та фактичного мешкання зловмисника, вилучено комп’ютерне обладнання із доказами протиправної діяльності.

Наразі організатору ботнету готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) та ст. 363-1 (перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв’язку) Кримінального кодексу України.

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