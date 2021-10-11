Франція посилює правила в’їзду для українців

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З 11 жовтня Франція буде впускати в країну українців, які пройшли повний курс вакцинації препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm.

Про це в понеділок, 11 жовтня, повідомляє Державна прикордонна служба.

“Франція від 11 жовтня посилює правила в’їзду для українців. Країну мають право відвідувати громадяни, які пройшли повний курс вакцинації препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm, та від моменту отримання останньої дози пройшло 7 днів (28 днів Johnson and Johnson)”, – йдеться в пресрелізі.

Також повідомляється, що Велика Британія визнала українські сертифікати вакцинації та від 11 жовтня прийматиме громадян України, які пройшли повний курс препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna та Pfizer.

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