СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2550089 +8832
Летальні випадки:
58700 +207
Одужали:
2292480 +2053
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13277259 (+23675). Оновлено: 08:19 11.10.2021
Home / Війна / Доба ООС: 10 порушень “режиму тиші”, ЗСУ – без втрат

Доба ООС: 10 порушень “режиму тиші”, ЗСУ – без втрат

11/10/2021 08:47

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь.

Упродовж минулої доби, 10 жовтня, російсько-окупаційні війська десять разів порушували режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує пресцентр штабу ОС у ранковому зведенні.

Поблизу Мирного окупанти вели вогонь застосовуючи міномети калібру 82 мм і протитанковий ракетний комплекс.

У напрямку Причепилівки противник двічі здійснив обстріл із мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів і великокаліберних кулеметів.

Позиції українських воїнів біля Новотошківського ворог обстріляв чотири рази, використовуючи автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

У районі Попасної ворожі збройні формування двічі вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого БПЛА, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь,
не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7:00 понеділка , 11 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Читайте також:
У Маріуполі вручили першу відзнаку ветеранського середовища: хто отримав “Багряні хрести”

Унікальних переглядів: 21

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Прикарпатті СБУ заблокувала “армію ботів”, яка поширювала вірусні програми і здійснювала атаки

Співробітники Служби безпеки України викрила хакера, що створив та адміністрував потужний ботнет – автоматизовану мережу з понад 100 тисяч фейкових облікових записів. Як інформує пресцентр СБУ в понеділок, 11...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02