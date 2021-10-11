Доба ООС: 10 порушень “режиму тиші”, ЗСУ – без втрат

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь.
Упродовж минулої доби, 10 жовтня, російсько-окупаційні війська десять разів порушували режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це інформує пресцентр штабу ОС у ранковому зведенні.
Поблизу Мирного окупанти вели вогонь застосовуючи міномети калібру 82 мм і протитанковий ракетний комплекс.
У напрямку Причепилівки противник двічі здійснив обстріл із мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів і великокаліберних кулеметів.
Позиції українських воїнів біля Новотошківського ворог обстріляв чотири рази, використовуючи автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
У районі Попасної ворожі збройні формування двічі вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого БПЛА, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь,
не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Станом на 7:00 понеділка , 11 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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