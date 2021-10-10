Поліція в Україні відмовилася затримувати “медвежатника” з Горлівки Фабричного, який допомагав бойовикам “ДНР” грабувати квартири, – голова ВЦА

Андрій Фабричний

Володимир Весьолкін

керівник Мирненської селищної військово-цивільної адміністрації Волноваського району на Донеччині, ексголова ВЦА Зайцевого, переселенець з окупованої Горлівки, колишній бізнесмен

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Це має вам сподобатись.

На фото – Андрій Фабричний. В Горлівці його знають всі, бо в нього дуже специфічна професія. Він офіційний “медвежатник”. Не знаю, як це слово писати українською, бо блатний жаргон на солов’їну не перекладається)

Про його роботу – за посиланням.

Із перших днів захоплення росіянами Горлівки Андрюха почав допомагати бойовикам проникати до квартир, будинків, офісів заможних громадян. Мета, здається, зрозуміла кожному. Горлівка – це не єдине місто, де засвітився цей майстер. Один із таких громадян – я. До речі, ми знайомі особисто. Крутий “дах” у керівництві ОРДЛО дали можливість Фабричному жити та не тужити в умовах окупації.

Час ішов, а “заказів” було все менше і менше, грабувати ставало нікого. Та й життя і Горлівці, я вам скажу, не дуже приємне.

У 2019-му він уперше відважився приїхати на підконтрольну територію. Все пройшло спокійно.

Коли я про це дізнався, моя дружина написала заяву до поліції міста Бахмут. В нас навіть свідки є. Але тоді всі КПВВ вже було закрито, та Андрій почав їздити через РФ, через Харківську область у місто Дніпро.

У поліції мені пояснили, що Фабричного затримають лише коли він з’явиться на території Донецької області. Чесно кажучи, я нічого не зрозумів з тих пояснень…

Дізнавшись, що Фабричний закрив свій “бізнес” у Горлівці, я вирішив зустрітися з ним особисто. Знайшов місце, де він вийняв приміщення для нового місця роботи. Напевно, він мріяв дочекатися “рускіх” у Дніпрі, щоб потім “попрацювати” з ними і там.

На зустріч я приїхав, не сам – з побратимами-переселенцями. Поспілкувалися та поїхали. Андрій кудись вивіз все обладнання та теж поїхав – назад у Голівку через РФ.

Фінал історії може виглядати як програш силових структур України. Багато чого можна було б дізнатися про грабіж громадян на окупованих територіях. Але я знаю, що це не кінець історії.

А те, що ця істота буде і надалі мешкати в резервації – це легко порівняти з відбуванням покарання “на хімії”, де вдень зеки працюють, а з настанням темряви розходяться по бараках. Саме від таких умов проживання він і тікав.

Долучайтеся до збору доказової бази цього злочинця, час законної помсти ще настане.

Думаю, що з мене вийшов би не поганий оперативний працівник розшуку. 🙂

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