Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Золотим із важких мінометів

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь. Упродовж минулої доби, 9 жовтня, російські окупаційні війська шість разів порушували режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє пресцентр командування ОС у ранковому зведенні.
В районі МАЙОРСЬКА окупанти вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу КРАСНОГОРІВКИ ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм.
Неподалік НОВОЗВАНІВКИ було здійснено обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.
Біля ЗОЛОТОГО-4 найманці відкривали вогонь із мінометів калібру 120 мм.
В районі ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, противник застосував гранатомети різних систем.
В бік НОВОЛУГАНСЬКОГО ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
“Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння”, – сказано у зведенні.
Станом на сьому годину ранку, з початку доби 10 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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