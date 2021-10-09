СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2529913 +15908
Летальні випадки:
58331 +250
Одужали:
2287846 +5364
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13217913 (+53313). Оновлено: 08:13 09.10.2021
Home / Війна / ООС: 10 обстрілів за добу, важкі міномети під Кримським, один воїн важко поранений

ООС: 10 обстрілів за добу, важкі міномети під Кримським, один воїн важко поранений

09/10/2021 08:06

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь.
Упродовж минулої доби, 8 жовтня, російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, з них три рази – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр командування ООС у ранковому зведенні 9 жовтня.

Позиції українських воїнів біля ЗОЛОТОГО-4 ворог обстріляв, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Поблизу ТРОЇЦЬКОГО окупанти здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі МАЙОРСЬКА ворожі збройні формування вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку КРАСНОГОРІВКИ противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік КРИМСЬКОГО найманці двічі вели обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також мінометів калібру 120 мм.

Біля ПРИЧЕПИЛІВКИ ворог застосував станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

У бік населеного пункту ЛОПАСКИНЕ російсько-окупаційні війська двічі здійснили обстріли з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу ШИРОКИНОГО обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у шпиталі, стан його здоров’я – важкий.

“На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння”, – зазначено у зведенні.

Станом на сьому годину ранку з початку доби 9 жовтня порушень режиму припинення вогню на фронті не зафіксовано.

Читайте також:
На Донеччині військові здійснили авіанаведення вертольота Мі-8 на умовного противника. ФОТО

Унікальних переглядів: 73

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

СБУ ліквідувала канал контрабанди кокаїну в ЄС: наркотик перевозили в бляшанці з цукерками

  Служба безпеки ліквідувала транзитний канал контрабанди важких наркотиків в Євросоюз через Україну. Про це повідомляє сайт СБУ. У київському Міжнародному аеропорту “Бориспіль” затримали чоловіка, який намагався провезти в...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02