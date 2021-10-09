ООС: 10 обстрілів за добу, важкі міномети під Кримським, один воїн важко поранений

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Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь.

Упродовж минулої доби, 8 жовтня, російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, з них три рази – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр командування ООС у ранковому зведенні 9 жовтня.

Позиції українських воїнів біля ЗОЛОТОГО-4 ворог обстріляв, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Поблизу ТРОЇЦЬКОГО окупанти здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі МАЙОРСЬКА ворожі збройні формування вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку КРАСНОГОРІВКИ противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік КРИМСЬКОГО найманці двічі вели обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також мінометів калібру 120 мм.

Біля ПРИЧЕПИЛІВКИ ворог застосував станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

У бік населеного пункту ЛОПАСКИНЕ російсько-окупаційні війська двічі здійснили обстріли з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу ШИРОКИНОГО обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у шпиталі, стан його здоров’я – важкий.

“На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння”, – зазначено у зведенні.

Станом на сьому годину ранку з початку доби 9 жовтня порушень режиму припинення вогню на фронті не зафіксовано.

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