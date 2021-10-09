“Ковід” в Україні: 15,9 тис. нових хворих за добу, із них майже 3,6 тис. госпіталізованих

доповнено

За минулу добу, 8 жовтня, в Україні зареєстрували 15 908 нових випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в суботу, 9 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізована 3 571 особа (попередньої доби – 3 526).

За офіційними даними, одужали 5 364 особи.

Від ускладнень померли 250 людей.

Про найвищий добовий показник смертності за весь час епідемії інформували 7 квітня 2021 року – 481.

Антирекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії фіксувався 2 квітня 2021 року – 20 341.

За весь час епідемії коронавірус в Україні офіційно діагностували у 2 529 913 осіб. Із них 2 287 846 людей одужали і 58 331 – померли.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 8 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 237,249 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,842 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,424 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 183 736 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 10 294.

Напередодні, у п’ятницю, показник динаміки нових хворих становив +11 401, у четвер +7 712, у середу +7 712, у вівторок +5 300, у понеділок +3 591, у неділю +6 358, у суботу +8 137, у минулу п’ятницю +12 034.

Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 59 днів поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 477 дітей та 298 медпрацівників.

За добу протестовано методом ПЛР – 53 313 осіб, методом ІФА – 10 132 особи, експрес-тестами – 42 584 особи.

За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 13 217 913.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної недуги зареєстрована в Одеській (1310), Дніпропетровській (1291), Львівській (1177), Донецькій (1080) та Харківській (984) областях.

За добу 8 жовтня вакциновано проти “ковіду” 148 735 людей. Одну дозу отримала 73 961 людина, повністю імунізовані (отримали другу дозу) – 74 774 людини.

Протягом доби працювали 962 мобільні бригади, 3 153 пункти щеплення, 350 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 495 413 людей, з них отримали одну дозу – 7 495 411 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 083 379 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 13 578 790 щеплень.

Читайте також:

Уряд виділив 25 мільйонів на пропаганду вакцинації від “ковіду”

Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

Читайте також:

В Україні суд виніс перший вирок лікареві за підробку COVID-сертифікатів