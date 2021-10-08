Україна ще на два тижні залишиться в “зеленому списку” Євросоюзу

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Україна щонайменше на два тижні залишиться у списку держав, громадяни яких можуть подорожувати до країн Європейського Союзу без додаткових обмежень, пов’язаних із пандемією коронавірусу.

Про це в п’ятницю, 8 жовтня, інформує “Європейська правда”.

Сьогодні Рада Європейського Союзу опублікувала оновлений перелік держав, звідки рекомендовано в’їзд. Рада ЄС вирішила не видаляти із нього жодну країну, натомість додала Бахрейн та Об’єднані Арабські Емірати.

Тепер у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, 16 держав, в тому числі Україна.

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