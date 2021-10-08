Україна просить ОБСЄ розпочати дистанційний моніторинг ситуації в окупованому Криму

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Україна закликає СММ ОБСЄ розпочати дистанційний моніторинг ситуації в окупованому Криму та вітає кроки Місії з опитування людей на адмінмежі з півостровом.

Про це заявив постпред України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає “Укрінформ”.

“Ми наголошуємо на необхідності розпочати дистанційний моніторинг ситуації в Криму, особливо зважаючи на нещодавні затримання кримських татар 3, 4 та 5 вересня, що є продовженням давньої практики російських окупаційних військ незаконно використовувати російське законодавство як привід для затримання незгідних голосів за сфабрикованими обвинуваченнями”, – сказав Цимбалюк у своєї заяві у відповідь на звіти присутніх на засіданні cпецпредставника чинного голови ОБСЄ Міко Кіннунена та голови СММ ОБСЄ в Україні Халіта Чевіка.

Український посол водночас привітав проведення Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ опитувань людей на адміністративній межі з Кримом.

“І ми закликаємо місію продовжувати розвивати цю практику”, – додав він.

Дипломат звернув увагу на те, що збройні формування РФ обмежують доступ СММ до окупованих територій уздовж узбережжя Азовського моря.

“Це відбувається тоді, коли комерційні судна продовжують стикатися зі штучними затримками, а території Чорного та Азовського морів поступово мілітаризуються Росією, а Крим перетворюється на військовий форпост Росії”, – заявив Цимбалюк.

Окремо у своєму виступі він засудив чергову кампанію примусового призову, оголошену 1 жовтня на окупованих територіях Криму та сходу України.

За його словами, з 2014 року і по сьогодні на військову службу до збройних сил Росії незаконно призвано вже понад 30 тисяч громадян України.

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