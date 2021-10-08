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У Збройних силах розробляють Доктрину безпілотних авіаційних комплексів

08/10/2021 15:47

В Україні з 2014 року провели комплекс досліджень і побудували систему управління та підготовки зовнішніх операторів роботизованих комплексів першого та другого класу.

Про це повідомив заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України полковник Володимир Коваль, передає АрміяInform.

Про це йшлося під час круглого столу на тему “Впровадження інноваційних технологій у сфері оборони на прикладі роботизованих комплексів та безпілотних літальних апаратів (БПЛА)”.

У заході взяли участь представники оборонного відомства, профільних підрозділів Збройних сил України, державних і приватних підприємств.

“Системою підготовки для курсантів займаються військові виші у Житомирі та Харкові, де є відповідні методики й програми навчання, відпрацьовуються тренажерні системи. Підготовку операторів здійснює 190-й навчальний центр у смт Гуйва. Великих проблем у цьому питанні немає, є певні недоліки, які усуваються, але варто пам’ятати і про суб’єктивні фактори, такі як плинність кадрів, зміна ментальності”, – сказав полковник Коваль.

За його словами, в контексті застосування перспективних зразків у 2019 році було замовлено дві науково-дослідні роботи, які окреслили правові аспекти застосування перспективних роботизованих систем.

До кінця року ця робота повинна бути завершена, а на її основі готуватимуться відповідні зміни у статути та законодавство, адже спільне застосування традиційної та високотехнологічної зброї має бути чимось підкріплено.

Також полковник Володимир Коваль розповів, що Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки – єдина установа, яка відпрацьовує настанови з льотної експлуатації БПЛА.

“Безпілотний авіаційний комплекс – таке саме судно, як і традиційний літак, тож без цих настанов він не може бути застосований. Усі проблемні питання, які були озвучені, знайдуть своє відображення у Доктрині безпілотних авіаційних комплексів, яку ми плануємо завершити до кінця цього року. Вона стане підґрунтям для відпрацювання бойових статутів, настанов та інших нормативно-правових документів”, ‒ підсумував заступник начальника Генштабу ЗСУ.

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