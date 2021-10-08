У районі ООС російські окупанти важко поранили українського воїна

Ілюстративне фото

Станом на 17:00 п’ятниці, 8 жовтня, на фронті зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення.

Про це інформує пресцентр штабу ООС у вечірньому зведенні.

Позиції українських воїнів біля Золотого-4 ворог обстріляв використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Поблизу Троїцького окупанти здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі Майорська ворожі збройні формування вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку Красногорівки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Кримського найманці вели обстріл зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Причепилівки ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

“Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий“, – йдеться в повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Читайте також:

Події на фронті у вересні 2021. ВЕЛИКА ІНФОГРАФІКА