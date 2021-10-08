Російські окупанти помістили заступника голови Меджлісу Джелялова в психлікарню, – адвокат

Наріман Джелял

Першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла (за документами – Джелялова) перевели із сімферопольського СІЗО у відділення психіатричної лікарні.

Про це в п’ятницю, 8 жовтня, повідомив у фейсбуці адвокат Микола Полозов.

“Буквально напередодні адвокатам Нарімана Джелялова стало відомо, що його вивезли із СІЗО Сімферополя, де він утримувався останній місяць. Як з’ясувалося, його перемістили в п’ятнадцяте відділення Кримської республіканської психіатричної лікарні № 1 ім Н.І. Балабана”, – поінформував Полозов.

За його словами, це відділення, де проводиться стаціонарна психолого-психіатрична експертиза щодо підслідних осіб, яких тримають під вартою.

Водночас адвокат нагадав, що раніше Джелялов відмовився проходити психіатричну експертизу, оскільки підстав для її призначення не було.

“Жодних інших причин прийняття слідчим рішення про направлення Нарімана Джелялова на психіатричну експертизу, крім як застосування каральної практики, припустити неможливо”, – вважає Полозов.

Він додав, що після того, як стало відомо про місцезнаходження Джелялова, його негайно відвідала адвокатка Еміне Авамілєва і з’ясувалося, що заступника голови Меджлісу вивезли із СІЗО ще вчора, сама психолого-психіатрична експертиза триватиме від 21 до 28 днів.

Полозов зазначив, що захист оскаржуватиме незаконне процесуальне рішення слідства про направлення Джелялова в стаціонар психіатричної клініки.

Як писала “Новинарня“, 3-4 вересня в окупованому Криму російські силовики провели обшуки та затримали п’ятьох людей у так званій справі про “диверсію на газопроводі” в селі Перевальне. Серед затриманих опинився кримськотатарський політик і активіст Наріман Джелял.

6 вересня в Криму заарештували чотирьох затриманих. Так, на 60 діб заарештували братів Азіза й Асана Ахтемових, батькові затриманого Азіза Ахтемова Ескендеру дали десять діб. Ще один син Ескендера, Арсен Ахтемов, отримав 15 діб арешту.

Також підконтрольний Кремлю Київський районний суд заарештував Нарімана Джеляла на два місяці – до 4 листопада. Він заперечує всі звинувачення на свою адресу.

7 вересня росЗМІ з посиланням на ФСБ Росії повідомляли, що затримані “за підозрою в скоєнні диверсії на газопроводі в Криму 23 серпня цього року дали свідчення”. За цими даними, на “відео допиту двох з них, поширеного ФСБ, чоловіки докладно розповіли, від кого отримували інструкції та як влаштували підрив газопроводу в селі Перевальне”.

При цьому в ФСБ Росії стверджують, що “диверсія була організована Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України”.

ГУР МОУ називає звинувачення ФСБ Росії “цілеспрямована провокація”.

Влада України пов’язує затримання та арешти кримськотатарських активістів із самітом “Кримська платформа”, що відбувся 23 серпня.

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