СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2514005 +16362
Летальні випадки:
58081 +241
Одужали:
2282482 +4720
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13164600 (+53211). Оновлено: 08:13 08.10.2021
Home / В окупації / Російські окупанти помістили заступника голови Меджлісу Джелялова в психлікарню, – адвокат

Російські окупанти помістили заступника голови Меджлісу Джелялова в психлікарню, – адвокат

08/10/2021 20:27

Першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла (за документами – Джелялова) перевели із сімферопольського СІЗО у відділення психіатричної лікарні.

Про це в п’ятницю, 8 жовтня, повідомив у фейсбуці адвокат Микола Полозов.

“Буквально напередодні адвокатам Нарімана Джелялова стало відомо, що його вивезли із СІЗО Сімферополя, де він утримувався останній місяць. Як з’ясувалося, його перемістили в п’ятнадцяте відділення Кримської республіканської психіатричної лікарні № 1 ім Н.І. Балабана”, – поінформував Полозов.

За його словами, це відділення, де проводиться стаціонарна психолого-психіатрична експертиза щодо підслідних осіб, яких тримають під вартою.

Водночас адвокат нагадав, що раніше Джелялов відмовився проходити психіатричну експертизу, оскільки підстав для її призначення не було.

“Жодних інших причин прийняття слідчим рішення про направлення Нарімана Джелялова на психіатричну експертизу, крім як застосування каральної практики, припустити неможливо”, – вважає Полозов.

Він додав, що після того, як стало відомо про місцезнаходження Джелялова, його негайно відвідала адвокатка Еміне Авамілєва і з’ясувалося, що заступника голови Меджлісу вивезли із СІЗО ще вчора, сама психолого-психіатрична експертиза триватиме від 21 до 28 днів.

Полозов зазначив, що захист оскаржуватиме незаконне процесуальне рішення слідства про направлення Джелялова в стаціонар психіатричної клініки.

Як писала “Новинарня“, 3-4 вересня в окупованому Криму російські силовики провели обшуки та затримали п’ятьох людей у так званій справі про “диверсію на газопроводі” в селі Перевальне. Серед затриманих опинився кримськотатарський політик і активіст Наріман Джелял.

6 вересня в Криму заарештували чотирьох затриманих. Так, на 60 діб заарештували братів Азіза й Асана Ахтемових, батькові затриманого Азіза Ахтемова Ескендеру дали десять діб. Ще один син Ескендера, Арсен Ахтемов, отримав 15 діб арешту.

Також підконтрольний Кремлю Київський районний суд заарештував Нарімана Джеляла на два місяці – до 4 листопада. Він заперечує всі звинувачення на свою адресу.

7 вересня росЗМІ з посиланням на ФСБ Росії повідомляли, що затримані “за підозрою в скоєнні диверсії на газопроводі в Криму 23 серпня цього року дали свідчення”. За цими даними, на “відео допиту двох з них, поширеного ФСБ, чоловіки докладно розповіли, від кого отримували інструкції та як влаштували підрив газопроводу в селі Перевальне”.

При цьому в ФСБ Росії стверджують, що “диверсія була організована Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України”.

ГУР МОУ називає звинувачення ФСБ Росії “цілеспрямована провокація”.

Влада України пов’язує затримання та арешти кримськотатарських активістів із самітом “Кримська платформа”, що відбувся 23 серпня.

Читайте також:
Ексочільник парламенту Литви розповів, як Україна відновить контроль над Кримом

Унікальних переглядів: 18

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Морська справа” України проти РФ: Зеленський затвердив делегацію на слухання в Гаагу

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі у слуханнях Арбітражного трибуналу з морського права у справі України проти Російської Федерації щодо затримання українських військово-морських суден та членів їхніх...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02