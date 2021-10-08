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На Донеччині військові здійснили авіанаведення вертольота Мі-8 на умовного противника. ФОТО

08/10/2021 16:50

У районі проведення операції Об’єднаних сил проходять активні тренування та підготовка особового складу різних спеціальностей та родів військ.

Як повідомляє пресцентр ООС у п’ятницю, 8 жовтня, армійська авіація, окрім виконання покладених на неї завдань за призначенням у Донецькій та Луганській областях, також постійно вдосконалює свою готовність до можливої ескалації ситуації з боку ворога.

Офіцери груп бойового управління з оперативно-тактичних угруповань “Північ” та “Схід” тренувались наводити військово-транспортний вертоліт Мі-8 на умовного противника, а саме – знищували з повітря ворожу піхоту, легкоброньовану техніку та танки.

Мі-8 наведення ООС 1 Мі-8 наведення ООС 3 Мі-8 наведення ООС 2 Мі-8 наведення ООС 4 Мі-8 наведення ООС 5
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Фото: пресцентр ООС

Як повідомили представники армійської авіації, такі тренування дають змогу покращити взаємодію офіцерів групи бойового управління та екіпажів вертольотів, аби в реальності, за потреби, всі залучені військові професійно виконували бойові завдання.

Офіцери також додали, що такі тренування відбуватимуться регулярно та залучатимуть до них й інших авіанавідників та екіпажів вертольотів.

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