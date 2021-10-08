“Морська справа” України проти РФ: Зеленський затвердив делегацію на слухання в Гаагу

Фото: пресслужба ОП

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі у слуханнях Арбітражного трибуналу з морського права у справі України проти Російської Федерації щодо затримання українських військово-морських суден та членів їхніх екіпажів.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у відповідному указі №525/2021 від 8 жовтня.

“Утворити делегацію України для участі у слуханнях Арбітражного трибуналу, створеного згідно з Додатком VII до Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року, у справі України проти Російської Федерації щодо затримання українських військово-морських суден та членів їхніх екіпажів у такому складі”, – ідеться в указі.

До складу делегації увійшли:

директор Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, глава делегації, агент України Оксана Золотарьова;

представник України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії, заступник агента України Всеволод Ченцов;

помічник командувача Військово-морських сил Збройних сил України з правової роботи — начальник юридичної служби Леонід Залюбовський;

заступник директора департаменту — начальник відділу міжнародних спорів Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України Андрій Пасічник;

начальник штабу — заступник командувача ВМС України Андрій Тарасов.

Згідно з документом, главі делегації дозволено залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України представників державних органів адвокатів, радників, експертів і технічних працівників.

Також главі делегації дозволено здійснювати із залученням представників державних органів підготовку та подання процесуальних документів, позиційних, доказових та інших матеріалів, необхідних для розгляду справи України проти РФ щодо затримання українських військово-морських суден та членів екіпажів.

На Кабінет Міністрів України покладено завдання із забезпечення фінансування витрат, пов’язаних з участю делегації України у слуханнях Арбітражного трибуналу, створеного згідно з Додатком VII до Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року, у справі України проти Російської Федерації щодо затримання українських військово-морських суден та членів їхніх екіпажів.

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Як інформувала “Новинарня“, малі броньовані катери “Нікополь” і “Бердянськ” та буксир ВМС ЗСУ “Яни Капу” були захоплені російськими силовиками 25 листопада 2018 року під час переходу з Одеси на Азовське море. Під час цього нападу росіяни таранили буксир, обстрілювали українські судна. Кілька моряків отримали поранення.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права в Гамбурзі виніс рішення щодо справи 24 українських моряків і трьох кораблів, обстріляних і захоплених РФ: однозначно на користь України.

Президент Трибуналу, суддя Пак Чжин Хьон зачитав ухвалу: “Морський трибунал постановив (…) вжити наступних заходів: Російська Федерація має невідкладно звільнити українські військові судна “Бердянськ”, “Нікополь” і “Яни Капу” та повернути їх під юрисдикцію України… Невідкладно звільнити 24 військових і спецслужбівців та дозволити їм повернутися в Україну”.

Суд заявив, що не знайшов підтверджень російської версії про провокаційну військову операцію України в Керченській протоці.

7 вересня 2019 року відбувся обмін полоненими та утримуваними особами між Україною і РФ у форматі “35 на 35”. Україна отримала з Москви зокрема й 24 військовополонених моряків ВМСУ.

18 листопада, після 358 днів з часу незаконного захоплення і затримання Росією трьох українських військових кораблів в акваторії Чорного моря біля Керчі, МБАКи та буксир “Яни Капу” росіяни передали Україні у нейтральних водах відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права. 20 листопада вони прибули на базу ВМСУ в Очаків.

Захоплені ворогом судна прийшли не своїм ходом, а на буксирі, адже “їх знищили росіяни”, розповів тодішній командувач ВМСУ Ігор Воронченко. За словами адмірала, росіяни познімали із захоплених українських кораблів плафони, розетки і навіть унітази.

У лютому 2020 року один із МБАКів та буксир стали на ремонт. У квітні спустили на воду “Нікополь“, а на початку травня – “Яни Капу” повернувся в Одесу після ремонтних робіт.

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